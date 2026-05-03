Миланский «Интер» планирует вступить в переговоры с мадридским «Реалом» по поводу возможного трансфера полузащитника «Комо» Нико Паса. Об этом сообщает TyC Sports.

Футболист ранее уже был связан с системой «Реала»: он находился в структуре мадридского клуба с 2016 по 2024 год, после чего перешёл в «Комо». В текущем сезоне 20-летний хавбек провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач, став одним из ключевых игроков команды.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Паса оценивается примерно в 65 миллионов евро.

При этом у «Реала» сохраняется опция обратного выкупа игрока, которую клуб может активировать до 30 мая.