28 апреля в Париже прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились «ПСЖ» и «Бавария». Встреча завершилась победой французской команды со счетом 5:4.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился голом, что стало его 54-й результативной попыткой в текущем сезоне на уровне клуба во всех турнирах. Луис Диас также забил, доведя свой счет до 26 голов, а Майкл Олисе отличился, забив свой 20-й мяч в сезоне.

Таким образом, Кейн, Диас и Олисе в сумме забили 100 голов за «Баварию» во всех соревнованиях сезона. Ранее подобное достижение принадлежало Лионелю Месси, Неймару и Луису Суаресу, которые играли за «Барселону» и забили 111 голов в сезоне 2016/17.