Матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги побили рекорд посещаемости сезона 2025/26, сообщает пресс-служба лиги.

В среднем за тур на стадионах было 17 486 зрителей. До этого лучший показатель был зафиксирован в пятом туре — тогда игру посетило 16 541 человек. Особенно выделяется матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо», завершившийся со счётом 2:1. На эту игру пришло 32 497 болельщиков, что стало самым высоким показателем тура.

«Пари НН» также установила новый личный рекорд посещаемости в сезоне. В матче против «Спартака» (1:2) стадион собрал 18 535 зрителей.