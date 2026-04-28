Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии, Эдер Милитао, успешно прошел операцию на проксимальном сухожилии двуглавой мышцы бедра. Эту информацию опубликовала пресс-служба «сливочных».

Ранее стало известно, что у футболиста произошел рецидив травмы бедра, полученной в декабре 2025 года. Во время матча 33-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (2:1), состоявшегося 21 апреля, игрок получил повторное повреждение. Из-за этого Милитао пропустит чемпионат мира 2026 года. По данным СМИ, футболист вернётся в строй в сентябре-октябре.

В текущем сезоне Эдер Милитао получил уже четвертую травму. Из-за проблем со здоровьем он пропустил 27 матчей в сезоне 2025/2026.