Антуан Гризманн, нападающий «Атлетико», поделился мыслями о финале Лиги чемпионов 2016 года в преддверии полуфинального матча против «Арсенала».

Антуан Гризманн globallookpress.com

«Мы не говорим об этом постоянно, но когда обсуждаем Лигу чемпионов с друзьями или партнерами по команде, это воспоминание всегда всплывает — 2016 год, серия пенальти. Единственный способ справиться с этим — победить в турнире в этом году», — цитирует Гризманна сайт УЕФА.

В решающем матче того года «Атлетико» уступил «Реалу» в серии пенальти. Гризманн не реализовал свой одиннадцатиметровый на 48-й минуте.

Первый полуфинал между «Атлетико» и «Арсеналом» состоится 29 апреля в Мадриде.