Нидерландский хавбек «Тоттенхэма» Хави Симонс сообщил в социальных сетях о серьёзной травме крестообразных связок.

Футболист признался, что переживает крайне тяжёлый период и с трудом принимает случившееся. По его словам, сезон для него завершился внезапно, и осознание этого даётся непросто.

Симонс отметил, что чувствует опустошение, поскольку рассчитывал помогать команде в решающих матчах, однако травма лишила его этой возможности, а также шанса выступить на чемпионате мира.

«Моё сердце разбито. Во всём нет никакого смысла. Всё рухнуло», — написал Симонс в соцсетях.

Полузащитник получил повреждение в матче «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона». Восстановление займёт длительное время, из-за чего он пропустит ЧМ-2026 в составе сборной Нидерландов.