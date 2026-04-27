«Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд» сойдутся в матче 34-го тура АПЛ. Поединок состоится 27 апреля в 22:00 мск и состоится на «Олд Траффорд».
«Ман Юнайтед» надеется занять третье место. Команда Майкла Каррика успешно справляется с задачей квалификации в Лигу чемпионов. Сегодня победа дала бы «манкунианцам» 61 очко, что позволило бы им оторваться от «Астон Виллы» и «Ливерпуля» на 3 пункта.
«Брентфорд» будет настроен на борьбу. Команде есть к чему стремиться. Она всего в одном пункте от еврозоны, поэтому победа гарантировано выведет «пчел» на 6-ю строчку. В сентябре гостям удалось победить МЮ со счетом 3:1. На «Олд Траффорд» «Брентфорд» не побеждает с 1937 года.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.34.
- Коэффициенты букмекеров: 2.01 — победа «Ман Юнайтед», 3.71 — ничья, 3.69 — победа «Брентфорда».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ман Юнайтед» с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
