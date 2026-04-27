Голкипер грозненского «Ахмата» Яхья Магомедов поделился своими эмоциями после того, как ему пришлось экстренно дебютировать в игре 27‑го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) за взрослую команду в официальной встрече.

19‑летний вратарь появился на замену на 22‑й минуте после того, как Вадим Ульянов, вышедший в стартовом составе, получил травму. Для Магомедова это была первая игра в РПЛ, и он отстоял на ноль.

«Все так резко и быстро получилось с заменой. Не успел толком ни о чем подумать. Когда выпускали, сказали играть попроще. Когда вышел, хотелось показать команде, что я спокоен. Но внутри все равно, конечно, чуть‑чуть нервничал и не успех почти размяться.

Сам себе поставить оценку за игру не могу — это должны сделать другие. Но могу сказать, что пришел доказывать самому себе, что заслуживаю места в воротах. Буду стараться и в будущем.

Только после финального свистка подумал, где и против какой команды я дебютировал — во встрече с многократным чемпионом России», — сказал Магомедов «Матч ТВ».