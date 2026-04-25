Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о ситуации с форвардом Ромелу Лукаку, который не прибыл на тренировку команды в указанный день и был оштрафован.

«Честно говоря, по поводу Лукаку у меня не было возможности с ним пообщаться. Я знаю, что некоторые люди из штаба с ним разговаривали, он приезжал на тренировочную базу, но не заходил ко мне в кабинет. Никто не пришел постучать в дверь и поговорить лично, и это неприятно.

Я ожидал хотя бы приветствия или сообщения. В таких ситуациях нужно стараться понять друг друга, хотя часто тренеров понимают меньше всего», — приводит слова Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне Серии А 32-летний бельгиец провел всего пять матчей, в которых забил один мяч.