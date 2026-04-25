Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от матча с «Торино».

«Завтра нам нужен правильный настрой, чтобы привыкнуть к матчу и постараться доминировать. Мы поедем туда спокойными, как всегда, осознавая проделанную работу и то, сколько усилий мы приложили, чтобы достичь этого момента. Но впереди ещё много игр и очков, прежде чем мы сможем осуществить нашу мечту.

Весь сезон был позитивным, не только после перерыва. Поражение от "Милана" (0:1) вызвало некоторую критику относительно ожиданий. Затем мы показали хорошую игру и восстановили силы игроков; матч с "Ромой" (5:2) был очень важен, как и матч с "Комо" (4:3). Мы создали себе условия, которые позволяют нам мечтать. В последние годы мы всегда старались добиться больших успехов; когда тренируешь "Интер", нужно ставить перед собой большие цели. История это подтверждает. Клуб создал нечто важное. Игроки показали, что они конкурентоспособны», — приводит слова Киву La Gazzetta dello Sport.

Матч «Торино» — «Интер» состоится в воскресенье, 26 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.

Напомним, что «Интер» уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А на данный момент.