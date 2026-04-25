Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о составе на матч против «Рубина».

Фабио Челестини globallookpress.com

«Мы подошли к финалу. Очевидно, что мы не можем рисковать, ведь одна травма, и человек уже не сыграет. Это надо было учитывать и принимать во внимание. У Кисляка были небольшие проблемы с задней поверхностью бедра, и мы предпочли дать ему небольшую паузу. Сейчас у нас будет заключительный матч на неделе, а следующий будет через семь дней, чтобы восстановить команду и подготовить её к "Зениту".

У Гайича небольшая травма, а Лусиано играл все матчи, поэтому я решил выбрать другого игрока. Ничего особенного у него нет», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.