Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Лусиано Гонду.

«Лусиано в "Зените" было гораздо проще, потому что это та команда, которая могла создавать необходимые моменты. А в ЦСКА было три подряд поражения — это бьет по психологии. При этом человек не забивает, а его брали с надеждой. Отсюда вот этот спад. К тому же у армейцев проблемы в обороне, и это накладывается на весь коллектив», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Гонду перешел в ЦСКА в январе из петербургского «Зенита». В составе армейцев 24‑летний аргентинец провел 10 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.