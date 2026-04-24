Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от предстоящего матча 34-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

Арне Слот globallookpress.com

«Как всегда, сложность заключается в игроках, с которыми приходится сталкиваться. Думаю, у "Кристал Пэлас" хорошая команда. Их состав был неплох еще два или три года назад. Из той команды Марк Гехи сейчас играет за "Манчестер Сити", Эзе — в "Арсенале", Олисе строит карьеру в "Баварии". И, разумеется, у них очень грамотный тренер, который способен привнести много дисциплины. Создавать моменты в играх с "Кристал Пэлас" действительно сложно.

Мы посмотрели довольно много матчей "Кристал Пэлас", но сейчас сделали акцент на том, чтобы найти способы создавать моменты против них. Неважно, в каком именно матче, но вы смотрите 60 минут футбола и не видите, чтобы их соперник создал хотя бы один голевой момент. А с другой стороны, они играют очень прямолинейно, с хорошими нападающими, которые быстро прорываются за линию обороны соперника. Поэтому, я думаю, после "Арсенала" они пропустили меньше всего голов, что о многом говорит, и этому есть причина, потому что они практически не создают голевых моментов», — приводит слова Слота пресс-служба мерсисайдцев.

Матч между командами состоится 25 апреля на стадионе «Энфилд».