«Барселона» рассматривает вариант с арендой нападающего Руни Барджи на следующий сезон, сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе довольны прогрессом 20-летнего шведа, однако считают, что для дальнейшего развития ему необходима стабильная игровая практика.

К игроку уже проявляют интерес «Монако», «Порту» и «Штутгарт», а окончательное решение по его будущему ожидается в ближайшее время.

В текущем сезоне Барджи провёл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и четыре результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2029 года.