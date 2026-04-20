Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о поражении в матче с «Лионом» (1:2).

«Вчера проиграли. Пропустили два быстрых гола, пытались вернуться, но не успели. Как обычно, тяжёлый матч после игр ЛЧ, плюс начинается период матчей через два дня на третий. Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице, но имеем то, что есть.

Не буду говорить, что ситуация кардинально изменилась, ведь для нас и до этого стояла задача побеждать каждый матч. Послезавтра домашний матч с "Нантом". Настрой на три очка», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 63 очками в активе. «Лион» — на 4-й позиции с 54 баллами.