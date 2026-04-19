Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» вступил в переговоры с московским «Спартаком» о возможной аренде полузащитника Жедсона Фернандеша.

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

Как сообщает турецкое издание Türkiye Gazetesi, российская команда поставила одно условие для завершения сделки — покрытие годовой зарплаты игрока. Однако руководство «Бешикташа» планирует взять на себя только часть финансовых обязательств. По информации из СМИ, годовая зарплата Жедсона составляет 4 миллиона евро.

Португальский футболист, которому 27 лет, перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в июле 2025 года и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав три результативные передачи.