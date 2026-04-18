Руководство лиссабонской «Бенфики» рассматривает возможность расставания с украинским полузащитником Георгием Судаковым в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает Record, по окончании сезона клуб планирует выставить 23-летнего игрока на трансфер. Причиной такого решения называется неудовлетворённость его выступлениями, а также оценка главного тренера «орлов» Жозе Моуринью, который, по данным источника, не полностью доволен уровнем игры хавбека.

Отмечается, что Судаков не сумел показать ожидаемую результативность и стабильность, из-за чего в клубе считают, что смогут обойтись без него в следующем сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии полузащитник провёл 22 матча, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.