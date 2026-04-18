«Наполи» уступил на своем поле «Лацио» в матче 33-го тура Серии А — 0:2.
Единственный гол в матче забил Маттео Кансельери на пятой минуте матча. «Лацио» мог удвоить преимущество на 31-й минуте, но Маттиа Цакканьи не смог реализовать пенальти.
Во второй половине матча римляне смогли забить второй мяч усилиями Томы Башича на 57-й минуте.
Результат матча
НаполиНеаполь0:1ЛациоРим
0:1 Маттео Канчелльери 6'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Алессандро Буонджорно, Матиас Оливера, Леонардо Спинаццола, Андре Франк Замбо Ангисса (Элиф Элмас 46'), Станислав Лоботка, Кевин Де Брёйне, Скотт МакТоминай, Маттео Политано, Расмус Хёйлунн
Лацио: Нуну Тавареш, Марио Хила, Алессио Романьоли, Маттиа Цаканьи, Кеннет Тейлор, Данило Катальди, Тома Башич, Мануэль Лаццари, Тейянни Нослин, Маттео Канчелльери, Edoardo Motta
Жёлтые карточки: Станислав Лоботка 29' — Данило Катальди 33'
«Наполи» с 66 очками по-прежнему находится на второй строчке Серии А и отстает от «Интера» уже на 12 баллов. «Лацио» с 47 баллами поднялся на 9-е место в турнирной таблице.