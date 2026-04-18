«Наполи» уступил на своем поле «Лацио» в матче 33-го тура Серии А — 0:2.

Антонио Конте

Единственный гол в матче забил Маттео Кансельери на пятой минуте матча.  «Лацио» мог удвоить преимущество на 31-й минуте, но Маттиа Цакканьи не смог реализовать пенальти.

Во второй половине матча римляне смогли забить второй мяч усилиями Томы Башича на 57-й минуте.

Результат матча

НаполиНеапольНаполи0:1ЛациоЛациоРим
0:1 Маттео Канчелльери 6'
Наполи:  Ваня Милинкович-Савич,  Сэм Бёкема,  Алессандро Буонджорно,  Матиас Оливера,  Леонардо Спинаццола,  Андре Франк Замбо Ангисса (Элиф Элмас 46'),  Станислав Лоботка,  Кевин Де Брёйне,  Скотт МакТоминай,  Маттео Политано,  Расмус Хёйлунн
Лацио:  Нуну Тавареш,  Марио Хила,  Алессио Романьоли,  Маттиа Цаканьи,  Кеннет Тейлор,  Данило Катальди,  Тома Башич,  Мануэль Лаццари,  Тейянни Нослин,  Маттео Канчелльери,  Edoardo Motta
Жёлтые карточки:  Станислав Лоботка 29'  —  Данило Катальди 33'

«Наполи» с 66 очками по-прежнему находится на второй строчке Серии А и отстает от «Интера» уже на 12 баллов.  «Лацио» с 47 баллами поднялся на 9-е место в турнирной таблице.