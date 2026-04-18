Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о перспективах мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Футбол есть футбол. Он тем и прекрасен. Тем более все практически отдавали победу "Барселоне". Но есть такой человек, который знает, как подобрать ключи — это Диего Симеоне — как выстроить своих футболистов и спокойненько довести дело.

Невзрачно, отвратительно, выбивая мячи в аут. "Атлетико" отвратительным футболом может дойти до финала Лиги чемпионов и может выиграть», — сказал Кержаков в эфире Okko.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Атлетико» прошел «Барселону», а в полуфинале «матрасники» сыграют против «Арсенала».