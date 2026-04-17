«Сассуоло» обыграл «Комо» в матче 33-го тура Серии А — 2:1.

Голами в составе победителей Кристиан Вольпато (42') и Нзола М'Бала (44'). Нико Пас на 45+2-й минуте отыграл один мяч, но на большее «ларианцев» не хватило.

Результат матча Сассуоло Сассуоло 2:1 Комо Комо 1:0 Кристиан Вольпато 42' 2:0 M'Bala Nzola 44' 2:1 Нико Пас 45+2' Сассуоло: Стефано Турати, Себастьян Валюкевич, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Неманья Матич ( Лука Липани 76' ), Кристиан Торстведт, Кристиан Вольпато ( Алиу Фадера 64' ), Арман Лорьенте, Woyo Coulibaly, Исмаэль Коне, M'Bala Nzola ( Андреа Пинамонти 76' ) Комо: Жан Бутез, Альберто Морено, Марк Кемпф, Хакобо Рамон, Иван Смолчич ( Анастасиос Дувикас 46' ), Мартин Батурина ( Мергим Войвода 46' ), Нико Пас, Максанс Какере ( Максимо Перроне 46' ), Альваро Мората, Ассане Диао ( Хесус Родригес Карабальо 60' ), Лукаш Да Кунья ( Николас Кюн 72' ) Жёлтые карточки: Исмаэль Коне 51', Кристиан Вольпато 64', Кристиан Торстведт 82' — Хакобо Рамон 14', Альваро Мората 26', Альберто Морено 79'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 6 Удары мимо 4 30 Владение мячом 70 5 Угловые удары 8 14 Фолы 11

«Сассуоло» поднялся на 9-е место в Серии А, набрав 42 очка. «Комо» с 58 баллами остался на 5-й строчке.