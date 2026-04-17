«Сассуоло» обыграл «Комо» в матче 33-го тура Серии А — 2:1.
Голами в составе победителей Кристиан Вольпато (42') и Нзола М'Бала (44'). Нико Пас на 45+2-й минуте отыграл один мяч, но на большее «ларианцев» не хватило.
Результат матча
СассуолоСассуоло2:1КомоКомо
1:0 Кристиан Вольпато 42' 2:0 M'Bala Nzola 44' 2:1 Нико Пас 45+2'
Сассуоло: Стефано Турати, Себастьян Валюкевич, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Неманья Матич (Лука Липани 76'), Кристиан Торстведт, Кристиан Вольпато (Алиу Фадера 64'), Арман Лорьенте, Woyo Coulibaly, Исмаэль Коне, M'Bala Nzola (Андреа Пинамонти 76')
Комо: Жан Бутез, Альберто Морено, Марк Кемпф, Хакобо Рамон, Иван Смолчич (Анастасиос Дувикас 46'), Мартин Батурина (Мергим Войвода 46'), Нико Пас, Максанс Какере (Максимо Перроне 46'), Альваро Мората, Ассане Диао (Хесус Родригес Карабальо 60'), Лукаш Да Кунья (Николас Кюн 72')
Жёлтые карточки: Исмаэль Коне 51', Кристиан Вольпато 64', Кристиан Торстведт 82' — Хакобо Рамон 14', Альваро Мората 26', Альберто Морено 79'
«Сассуоло» поднялся на 9-е место в Серии А, набрав 42 очка. «Комо» с 58 баллами остался на 5-й строчке.