Сборной Саудовской Аравии придётся искать в ближайшее время нового главного тренера.

Эрве Ренар globallookpress.com

По данным издания RMC Sport, наставник саудитов Эрве Ренар был отправлен в отставку после неудачных товарищеских матчей против Сербии (1:2), Египта (0:4) и Алжира (0:2).

57‑летний специалист возглавил Саудовскую Аравию в октябре 2024 года. Это было его второе пришествие в сборную. Ранее он работал там с 2019 по 2023 год, и в это время команде удалось выйти на ЧМ‑2022.

Француз стал известен по работе со сборными Ганы, Замбии, Анголы, Кот‑д’Ивуара и Марокко. С Замбией он выиграл Кубок африканских наций в 2012 году, а с Кот‑д’Ивуаром — в 2015‑м.

Напомним, что Саудовская Аравия примет участие в финальной части ЧМ‑2026: она в квартете Н вместе с Испанией, Кабо‑Верде и Уругваем.