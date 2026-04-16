«Астон Вилла» одержала победу над «Болоньей» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

В составе «львов» голы записали на свой счет Олли Уоткинс на 16-й минуте, Эмилиано Буэндия на 26-й минуте, Морган Роджерс на 39-й и Эзри Конса на 89-й минуте.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 4:0 Болонья Болонья 1:0 Олли Уоткинс 16' 2:0 Эмилиано Буэндия 26' 3:0 Морган Роджерс 39' 4:0 Эзри Конса 89' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Мэтти Кэш, Амаду Онана ( Ламаре Богард 78' ), Юри Тилеманс ( Дуглас Луис 74' ), Джон МакГинн ( Тэмми Абрахам 64' ), Эмилиано Буэндия, Морган Роджерс ( Джейдон Санчо 74' ), Олли Уоткинс ( Леон Бэйли 64' ) Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Николо Казале ( Торбьёрн Хеггем 82' ), Мартин Витик, Льюис Фергюсон, Никола Моро, Ремо Фройлер ( Симон Зом 46' ), Жоау Мариу ( Риккардо Орсолини 46' ), Сантьяго Кастро ( Йенс Одгор 76' ), Джонатан Роу, Федерико Бернардески ( Надир Цортеа 46' ) Жёлтая карточка: Федерико Бернардески 29' (Болонья)

Статистика матча 7 Удары в створ 4 1 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 13 Фолы 17

По сумме двух встреч (3:1 и 4:0) «Астон Вилла» пробилась в 1/2 финала Лиги Европы, а «Болонья» завершила свое выступление на турнире.