«Астон Вилла» одержала победу над «Болоньей» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
В составе «львов» голы записали на свой счет Олли Уоткинс на 16-й минуте, Эмилиано Буэндия на 26-й минуте, Морган Роджерс на 39-й и Эзри Конса на 89-й минуте.
Астон Вилла 4:0 Болонья
1:0 Олли Уоткинс 16' 2:0 Эмилиано Буэндия 26' 3:0 Морган Роджерс 39' 4:0 Эзри Конса 89'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Мэтти Кэш, Амаду Онана (Ламаре Богард 78'), Юри Тилеманс (Дуглас Луис 74'), Джон МакГинн (Тэмми Абрахам 64'), Эмилиано Буэндия, Морган Роджерс (Джейдон Санчо 74'), Олли Уоткинс (Леон Бэйли 64')
Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Николо Казале (Торбьёрн Хеггем 82'), Мартин Витик, Льюис Фергюсон, Никола Моро, Ремо Фройлер (Симон Зом 46'), Жоау Мариу (Риккардо Орсолини 46'), Сантьяго Кастро (Йенс Одгор 76'), Джонатан Роу, Федерико Бернардески (Надир Цортеа 46')
Жёлтая карточка: Федерико Бернардески 29' (Болонья)
По сумме двух встреч (3:1 и 4:0) «Астон Вилла» пробилась в 1/2 финала Лиги Европы, а «Болонья» завершила свое выступление на турнире.