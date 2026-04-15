Нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Юго Экитике получил травму в ответном матче против «ПСЖ» (0:2) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

В середине первого тайма 23-летний форвард оказался на газоне, держась за голеностоп. Из-за повреждения он не смог продолжить встречу и покинул поле на носилках.

Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот после игры отметил, что ситуация вызывает серьезные опасения. По его словам, пока сложно точно оценить степень травмы, однако первые признаки выглядят неблагоприятно. Детальное медицинское обследование запланировано на ближайшее время.

По информации Sky Sports, у Экитике подозревают разрыв ахиллова сухожилия. В случае подтверждения диагноза французский нападающий может пропустить чемпионат мира, который стартует 11 июня.

В текущем сезоне Экитике провел 45 встреч за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив 17 мячей и сделав шесть ассистов.