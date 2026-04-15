15 апреля в Лондоне «Арсенал» примет «Спортинг» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00 мск.
Игра в Лиссабоне осталась за «Арсеналом». «Канониры» одержали минимальную победу благодаря голу Кая Хаверца. Преимущество шаткое, однако дома в Лиге чемпионов лондонцы выиграли все матчи. «Спортинг» тем временем победил лишь в одном выездном поединке.
Как бы там ни было, все помнят невероятный камбэк «Спортинга» в прошлом раунде, когда 0:3 с «Буде-Глимт» превратились в домашние 5:0. Пойдут ли гости вырывать путевку в полуфинал?
- Букмекеры дают 1.58 на «Арсенал» и 5.76 на «Спортинг», 1.08 и 8.08 они предлагают на проход команд в полуфинал.
- ИИ сделал прогноз на игру и предсказал нулевую ничью.
