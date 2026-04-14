Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что «Арсенал» может не выдержать давления и уступить первое место «Манчестер Сити» по итогам чемпионата Англии-2025/26.

В 33-м туре АПЛ лондонцы сыграют с подопечными Хосепа Гвардиолы.

«Сейчас "Арсенал" скорее близок к тому, чтобы упустить первое место в лиге, чем к тому, чтобы стать чемпионом. Это чувствуется, чем ближе конец сезона, тем больше они переживают. Когда вы теряете очки в решающие моменты, вы сами приглашаете "Манчестер Сити" в борьбу. Как только они чувствуют, что близки к цели, они наращивают давление.

"Сити" — не та команда, которая в ближайшее время будет терять очки. Мы видим весь уровень давления, который сейчас оказывается на "Арсенал". Это говорит о том, что ситуация изменилась», — сказал Каррагер Sky Sports.

В последний раз «Арсенал» завоевывал чемпионский титул в сезоне-2003/04.