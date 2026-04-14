14 апреля в Мадриде «Атлетико» примет «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Старт поединка в 22:00 мск.
После первой встречи «Атлетико» имеет преимущество над «Барселоной» в 2 мяча. Команда Диего Симеоне выиграла со счетом 2:0. Таким образом, «матрасники» ближе к полуфиналу, чем соперник.
Для «Барсы» «матрасники» в этом сезоне настоящая головная боль. «Атлетико» выбил каталонцев в полуфинале Кубка Испании. На кону место в полуфинале Лиги чемпионов. Сумеет ли коллектив Ханси Флика спастись от вылета из турнира?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90. Также они предлагают более смелую ставку за 7.00.
- Букмекеры считают фаворитом поединка «Барселону» за 1.79, на победу «Атлетико» они дают 3.79, на проход команд в полуфинал цифры составляют 1.38 и 3.05.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Барселоны» со счетом 2:1.
Трансляция матча
