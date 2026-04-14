Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, что пока к нему никто не обращался из российских и иностранных клубов.

Магомед Адиев globallookpress.com

«Пока никаких планов нет. Нахожусь в творческом отпуске, передвигаюсь между Москвой и Грозным. Предложений от других команд пока нет», — сказал Адиев «СЭ».

1 апреля стало известно об увольнении 48‑летнего Адиева из «Крыльев Советов», которые он возглавил перед началом этого сезона.

Также он известен по работе в «Химках», «Ахмате», «Анжи», «Чайке» и сборной Казахстана.