Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала высказался про слова экс-голкипера мюнхенского клуба Оливера Кана. Ранее Кан посоветовал футболисту пропустить ЧМ-2026.

«Нет, я определённо хочу поехать на чемпионат мира. Я не читал, что он сказал, но однозначно хочу поехать на чемпионат мира», — приводит слова Мусиалы аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

Мусиала пропустил часть нынешнего сезона из-за перелома голени.

На данный момент Мусиала провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три ассиста.