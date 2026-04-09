Во французском издании L'Équipe прокомментировали игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Встреча состоялась 8 апреля в Париже.

«Никогда ещё, наверное, российский вратарь не думал, что проведёт столь спокойный вечер в Лиге чемпионов. Три неточных удара по воротам он выдержал. И что дальше? А дальше, собственно, и всё… Когда его задействовали во время верховых мячей, он был очень эффективен, не боялся навязывать борьбу в штрафной на угловых или при длинных забросах.

Игра в пас у него добротная, пусть и не отличается особой креативностью. После ошибок в матче с "Тулузой" от Сафонова ждали ответа — и он не подвёл», — говорится в разборе игры от L'Équipe.

Сафонов играет за парижский клуб с лета 2024 года.