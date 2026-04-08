Жозе Моуринью выразил недовольство некоторыми игроками «Бенфики».

После ничьей с «Каза Пия» в 28-м туре чемпионата Португалии (1:1) главный тренер лиссабонского клуба заявил: «Я намерен исключить из состава нескольких футболистов. Однако они остаются ценными для клуба, даже если я не вижу необходимости использовать их в игре».

По данным Record, Моуринью упомянул полузащитников Энцо Барренечеа и Рафу Силву, а также вингера Доди Лукебакио, которые начали матч в основном составе, но были заменены в ходе игры. Кроме того, тренер высказал недовольство Георгием Судаковым, который вышел на поле вместо Силвы на 70-й минуте.