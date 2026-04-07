Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал слухи о своем возможном уходе из французского клуба.

«Покидать команду было бы неразумно. Не считаю, что это оптимальный выбор для меня на данный момент. Мне комфортно в "ПСЖ". Увеличение зарплаты даже в несколько раз не сделает меня счастливее», — цитирует слова Витиньи RMC Sport.

Ранее стало известно, что 26-летний футболист привлекает внимание «Реала» и нескольких клубов из Саудовской Аравии. В сезоне 2025/26 Витинья принял участие в 42 матчах во всех соревнованиях, забив 7 мячей и отдав 10 голевых передач.