Нападающий лиссабонского «Спортинга» Луис Суарес может сменить клуб по окончании сезона.

Луис Суарес globallookpress.com

По информации португальских СМИ, интерес к 28-летнему колумбийцу проявляют английские «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

При этом в «Спортинге» не исключают возможность продажи форварда, однако хотели бы сохранить его как минимум до завершения чемпионата мира 2026 года, где он рассчитывает сыграть за сборную Колумбии.

Суарес перешёл в португальский клуб летом 2025 года из «Альмерии» за 22,95 млн евро и быстро стал ключевой фигурой в атаке. В текущем сезоне форвард демонстрирует впечатляющую результативность — 33 гола и 6 результативных передач в 42 матчах на клубном уровне.