Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) заверила «Барселону», что форвард Ламин Ямаль не будет подвергаться излишним нагрузкам в предстоящих товарищеских матчах перед чемпионатом мира-2026, сообщает Sport.es.

Ранее Рафинья получил травму двуглавой мышцы бедра в матче сборной Бразилии против Франции (1:2) и выбыл из строя на пять недель. В клубе выразили серьёзную обеспокоенность, чтобы избежать потери ещё одного ключевого игрока, и попросили тренеров сборной Испании ограничить участие Ямаля в товарищеском матче с Египтом 31 марта или задействовать его лишь на один тайм.

Представители RFEF и наставники национальной команды гарантировали, что 18-летний игрок «Барселоны» будет получать разумную игровую нагрузку.

В нынешнем сезоне Ямаль сыграл за клуб 40 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 16 результативных передач.