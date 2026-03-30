Хорошие новости из стана «Барселоны» в преддверии матча 30‑го тура испанской Примеры против мадридского «Атлетико».

По данным издания Mundo Deportivo, крайние защитники каталонцев Жюль Кунде и Алекс Бальде восстановились после мышечных травм и смогут помочь своей команде в этой важной встрече.

Пока под вопросом остаётся участие хавбека Френки де Йонга, который пропустил уже более месяца. Сейчас «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 73 очками. Игра против «Атлетико» состоится 4 апреля в 22:00 (мск).