Нападающий «Аль-Хиляля» Малком выcказался о потенциально возможном возвращении в «Зенит».

«Я прожил четыре года в Петербурге и могу сказать, что это были самые счастливые четыре года моей карьеры. Знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь. Уже говорил об этом с Виллиамом [Оливейрой], Семаком и другими людьми. Я бы с радостью вернулся. Сейчас у меня действующий контракт с "Аль-Хилялем", и я должен отработать его до конца, но возможность для возвращения сохраняется, потому что моя жена обожает Петербург и Россию. Это были потрясающие четыре года. Не понимаю, как иностранцы приезжают туда и не задерживаются больше чем на год», — сказал Малком в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, что Малком защищал цвета «Зенита» с 2019 по 2023 годы. Он провел 109 матчей, забил 42 мяча и сделал 27 ассистов.