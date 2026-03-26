Нападающий «Аль-Хиляля» Малком выcказался о потенциально возможном возвращении в «Зенит».

Малком globallookpress.com

«Я прожил четыре года в Петербурге и могу сказать, что это были самые счастливые четыре года моей карьеры.  Знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь.  Уже говорил об этом с Виллиамом [Оливейрой], Семаком и другими людьми.  Я бы с радостью вернулся.  Сейчас у меня действующий контракт с "Аль-Хилялем", и я должен отработать его до конца, но возможность для возвращения сохраняется, потому что моя жена обожает Петербург и Россию.  Это были потрясающие четыре года.  Не понимаю, как иностранцы приезжают туда и не задерживаются больше чем на год», — сказал Малком в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, что Малком защищал цвета «Зенита» с 2019 по 2023 годы.  Он провел 109 матчей, забил 42 мяча и сделал 27 ассистов.