Ещё один клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

По данным издания ESPN, это саудовский «Аль‑Иттихад», который хочет усилить среднюю линию 34‑летним бразильцем.

Сейчас команда с Ближнего Востока рассматривает варианты с приглашением Каземиро, но многое будет зависеть от ситуации с будущим его соотечественника Фабиньо, который выступает в том же амплуа.

«МЮ» уже объявил, что не будет продлевать контракт с опорником, истекающий летом 2026 года. В этом сезоне Каземиро сыграл 36 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.