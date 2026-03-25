Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори рассказал, чего ждет от стыкового матча плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Северной Ирландии. Встреча пройдет 26 марта.

«К игре нужно готовиться как к обычному матчу. Мы понимаем, насколько она важна, но должны подходить к ней с легкостью. При стандартах, думаю, нам нужно быть максимально сосредоточенными, особенно в обороне. Мы знаем, что они могут быть опасны в таких ситуациях. Мы тоже можем создавать угрозу. В современном футболе стандарты решают многое, и детали имеют решающее значение.

Очевидно, я надеюсь на матч, в котором мы будем доминировать и создавать больше моментов, но, как я уже сказал, невозможно предугадать, как сложится игра. Посыл, который мы хотим донести, — быть едиными, максимально сплоченными и настроенными позитивно, думаю, это нам поможет. В таких матчах важны техника и тактика, но именно единство позволит нам пройти дальше», — цитирует Калафьори Football Italia.

Матч Италия — Северная Ирландия состоится 26 марта в Бергамо.