Испанская «Севилья» приняла решение отправить в отставку главного тренера Матиаса Альмейду, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, известный в прошлом футболист будет уволен во время паузы на матчи сборных в ближайшие дни.

52‑летний Альмейда возглавил «Севилью» перед началом сезона. С ним андалусийцы сыграли 32 матча, выиграли 10 раз, проиграли 15 матчей и 7 раз свели встречи вничью.

В четырёх последних играх команда не знает побед. Сейчас она занимает 16‑е место с 31 очком.