В матче 30-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде переиграл «Болонью» со счетом 2:0.
Открыл счет в этой игре Кеннет Тейлор на 72-й минуте. Спустя 10 минут он же сделал дубль и установил окончательный результат на табло.
Результат матча
БолоньяБолонья0:2ЛациоРим
0:1 Кеннет Тейлор 72' 0:2 Кеннет Тейлор 82'
Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа (Льюис Фергюсон 89'), Торбьёрн Хеггем (Джон Лукуми 75'), Мартин Витик, Хуан Миранда, Симон Зом, Никола Моро, Риккардо Орсолини (Николо Камбьяги 62'), Федерико Бернардески (Тёйс Даллинга 75'), Джонатан Роу (Бенхамин Домингес 62'), Сантьяго Кастро
Лацио: Нуну Тавареш, Алессио Романьоли, Марио Хила (Оливер Провстгор 26'), Густав Исаксен (Маттео Канчелльери 62'), Кеннет Тейлор, Патрисио Габбарон, Фисайо Деле-Баширу, Адам Марушич, Дэниел Мальдини (Булайе Диа 62'), Педро Родригес, Edoardo Motta
Жёлтые карточки: Сантьяго Кастро 65' — Кеннет Тейлор 77'
«Лацио» с 43 баллами в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Болонья» (42) — девятая.