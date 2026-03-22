В матче 30-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде переиграл «Болонью» со счетом 2:0.

Открыл счет в этой игре Кеннет Тейлор на 72-й минуте. Спустя 10 минут он же сделал дубль и установил окончательный результат на табло.

Результат матча Болонья Болонья 0:2 Лацио Рим 0:1 Кеннет Тейлор 72' 0:2 Кеннет Тейлор 82' Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа ( Льюис Фергюсон 89' ), Торбьёрн Хеггем ( Джон Лукуми 75' ), Мартин Витик, Хуан Миранда, Симон Зом, Никола Моро, Риккардо Орсолини ( Николо Камбьяги 62' ), Федерико Бернардески ( Тёйс Даллинга 75' ), Джонатан Роу ( Бенхамин Домингес 62' ), Сантьяго Кастро Лацио: Нуну Тавареш, Алессио Романьоли, Марио Хила ( Оливер Провстгор 26' ), Густав Исаксен ( Маттео Канчелльери 62' ), Кеннет Тейлор, Патрисио Габбарон, Фисайо Деле-Баширу, Адам Марушич, Дэниел Мальдини ( Булайе Диа 62' ), Педро Родригес, Edoardo Motta Жёлтые карточки: Сантьяго Кастро 65' — Кеннет Тейлор 77'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 8 Удары мимо 1 53 Владение мячом 47 1 Угловые удары 1 3 Офсайды 1 12 Фолы 8

«Лацио» с 43 баллами в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Болонья» (42) — девятая.