Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матчей с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я помню прошлый год, когда "Ливерпуль" был лучшей командой в этом турнире, играл на невероятном уровне, и их тренер Арне Слот очень высоко отзывался о "ПСЖ". В то время никто так о нас не говорил. Это было очень позитивно. Мы с нетерпением ждём этого четвертьфинала.

О, значит, теперь мы фавориты? Мне повезло иметь невероятную команду и очень умных игроков. Они знают, что в таких матчах нет фаворитов, есть только две команды, привыкшие к подобным встречам. Это будет очень интересно и очень захватывающе», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Первый матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится в Париже 8 апреля. Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов.