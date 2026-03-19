Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об итогах матча против «Ньюкасла» (7:2).

«Безумный матч. В первом тайме мы показали не лучшую игру, но во втором действовали намного лучше и контролировали мяч. Третий гол дал нам возможность в полной мере вернуться в игру.

В первом у нас в атаке было слишком много длинных передач, мы слишком часто теряли мяч, а наш соперник очень быстр и очень хорошо контратакует. Мы поговорили о том, что надо больше контролировать мяч во втором тайме и стали играть лучше, используя низкий блок.

Посмотрим, что с Эриком Гарсией и Жоаном Гарсией. Повреждения не особо серьезные, но надо будет подождать», — приводит слова Флика Marca.

По сумме двух встреч «Барселона» (1:1 и 7:2) пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Ньюкасл» завершил свое выступление на турнире.