Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в Кубке России.

«Ход встречи полностью соответствовал ожиданиями. Понятно, что "Динамо" — организованная команда, играет хорошо в обороне. Поэтому нам нужно было забивать раньше и желательно не один мяч, чтобы было спокойнее. Конечно, любой рикошет мог изменить ход матча. Победили заслужено, но хотелось бы больше реализации и более уверенной игры», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По итогам встречи «Зенит» пробился в полуфинал Кубка России Пути регионов, а махачкалинское «Динамо» завершило свое выступление на турнире.