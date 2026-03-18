Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов против махачкалинского «Динамо» (1:0).

«Мы, в принципе, всю игру контролировали. В первом тайме ни одного удара в створ не было, если не ошибаюсь. Во втором тайме силы уже закончились, активность упала.

Когда с центра поля во втором тайме пытался игрок перебросить, я видел, что будет бить. Заранее стал бежать», — передает слова Латышонка Чемпионат.

«Зенит» пробился в полуфинал Кубка России Пути регионов, а махачкалинское «Динамо» завершило свое выступление на турнире.