Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о готовности провести в своей стране игры чемпионата мира‑2026 с участием сборной Ирана.

«Это обсуждается с Международной федерацией футбола (ФИФА). Если это осуществимо, зачем им ехать в США, если они могут провести турнир здесь, в Мексике? Это рассматривается, и в своё время мы об этом сообщим. У Мексики есть отношения со всеми странами мира, поэтому мы посмотрим, что решит ФИФА, и исходя из этого проинформируем. Для Мексики нет никаких неудобств», — сказала Шейнбаум на ежедневной пресс‑конференции.

11 марта, со слов министра спорта Ирана Ахмада Доньямали, стало известно, что Иран не планирует играть на ЧМ‑2026 из‑за конфликта на Ближнем Востоке с участием американцев.

Все три матча Ирана в рамках мундиаля на групповом этапе должны были пройти в США. Сборной предстоят встречи с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией с 11 по 19 июля.