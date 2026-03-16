Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал последние результаты команды, а также высказался о драке после матча армейцев с «Балтикой».

«Что идет не так, после рестарта, наверное, нет уверенных побед. Что конкретно, скажет тот, кто внутри.

Челестини и Талалаев? Они не подрались. Был какой-то сумбур. У меня, как и у каждого футболиста, тоже были такие кипиши. Старался выходить из них достойно, но не всегда получалось спокойно», — сказал Набабкин «СЭ».

ЦСКА после 21 тура идет пятым в таблице РПЛ, набрав 36 очков.