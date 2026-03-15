Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в социальных сетях отреагировал на крупную победу команды над «Аль-Халиджем» в матче чемпионата Саудовской Аравии.
«Горжусь вами, ребята. Мы продолжаем двигаться вперёд», — написал 41-летний португальский футболист в своих соцсетях.
У «Аль-Насра» не возникло проблем. Хозяева забили сопернику пять безответных голов. Роналду пропустил встречу из-за травмы.
В нынешнем сезоне Криштиану отыграл за «Аль-Наср» 22 матча, в которых забил 21 мяч и сделал два ассиста.
Сейчас «Аль-Наср» идет первым в турнирной таблице национального чемпионата.