Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дважды ассистировал партнерам в матче 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы», который завершился победой «красных дьяволов» со счетом 3:1.

Благодаря этим передачам, португальский игрок довел количество ассистов в текущем сезоне до 16, установив новый рекорд клуба по этому показателю за сезон.

На второй строчке в списке лучших ассистентов «Манчестер Юнайтед» за сезон в истории чемпионата Англии находится Дэвид Бекхэм с 15 голевыми передачами в сезоне 1999/2000. Тройку лидеров замыкает Луиш Нани, который отдал 14 ассистов в сезоне 2010/2011.

С 54 очками «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.