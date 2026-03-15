«Бетис» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1) в матче 28-го тура испанской Примеры.
У гостей единственный гол забил Ферран Жутгла на 4-й минуте.
«Бетис» сумел сравнять счет на 49-й минуте благодаря точному удару Эктора Бельерина.
Результат матча
БетисСевилья1:1СельтаВиго
0:1 Ферран Жуджла 4' 1:1 Эктор Бельерин 49'
Бетис: Альваро Вальес, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Натан, Хуниор Фирпо (Диего Гомес 67'), Пабло Форнальс, Марк Рока, Альваро Фидальго (Серхи Альтмира 87'), Айтор Руйбаль, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу 80'), Абде Эззальзули (Антони 67')
Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза, Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Альваро Нуньес (Илаш Мориба 58'), Уго Альварес (Уиллот Сведберг 66'), Уго Сотело, Ферран Жуджла (Борха Иглесиас 66'), Пабло Дуран (Юнас Эль-Абделлауи 79'), Fer Lopez (Хави Родригес 58')
Жёлтые карточки: Кучо Эрнандес 61', Антони 90+3' — Маркос Алонсо 62', Оскар Мингуэза 82', Илаш Мориба 90+3'
После этого матча «Бетис» занимает 5-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе. «Сельта» — на 6-й строчке с 41 баллом.