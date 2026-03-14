14 марта в Леверкузене состоится матч 26-го тура Бундеслиги, в котором «Байер» сыграет против «Баварии». Старт поединка в 17:30 мск.

«Байер» с 44 баллами идет на 6-й строчке. При любом раскладе леверкузенцы останутся в зоне еврокубков, однако они могут побороться за место в зоне ЛЧ, если сегодня им удастся обыграть «Баварию».

А сделать это не так уж и просто. За весь сезоне мюнхенцы проиграли только в одном матче. В их активе 7 побед подряд, а на неделе команда Венсана Компани разгромила «Аталанту» 6:1 в Лиге чемпионов. Так что чемпион Германии находится в отличной форме.

«Байер» недавно сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в ЛЧ, а в Бундеслиге обыграл «Гамбург» (1:0) и сыграл вничью с «Фрайбургом» (3:3). Серия хозяев без поражений составляет 5 поединков. При этом «Байер» проиграл «Баварии» в трех последних очных матчах. Прервется ли сегодня беспроигрышная полоса «фармацевтов»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Букмекеры: 5.23 на победу «Байера», 5.05 на ничью, 1.54 на победу «Баварии».

Искусственный интеллект считает, что «Бавария» одержит крупную победу со счетом 4:1.

Трансляция матча

