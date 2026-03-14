«Алавес» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в матче 28-го тура испанской Примеры.
На 40-й минуте игрок гостей Рафа Марин забил гол в свои ворота.
«Вильярреал» сумел сравнять счет на 90+8-й минуте, отличился Николя Пепе.
Результат матча
АлавесВитория1:1ВильярреалВильярреал
0:1 Николя Пепе 90+8'
Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья (Carlos Ballestero 90'), Виктор Парада, Юссеф Энрикес (Вилле Коски 80'), Пабло Ибаньес, Антонио Бланко, Карлос Аленья (Хон Гуриди 75'), Тони Мартинес (Абде Реббах 90'), Лукас Бое, Angel Perez
Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона (Херар Морено 59'), Рафа Марин, Пау Наварро, Сантьяго Моуриньо (Тани Олувасейи 83'), Альфонсо Педраса, Пап Гуй (Томас Парти 67'), Сантьяго Комесанья, Тажон Бушанан (Альберто Молейро 59'), Жорж Микаутадзе (Alex Freeman 83'), Николя Пепе
Жёлтые карточки: Лукас Бое 36', Юссеф Энрикес 50', Антонио Сивера 90', Антонио Бланко 90+5' — Серхи Кардона 58'
После этого матча «Алавес» занимает 16-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 3-й строчке с 55-ю баллами.